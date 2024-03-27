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19:32, 27 марта 2024Спорт

Роднина оценила лишение Валиевой стипендии президента России

Роднина о лишении Валиевой стипендии президента: ее не выплачивают пожизненно
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила лишение фигуристки Камилы Валиевой стипендии президента России Владимира Путина. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что стипендию не выплачивают пожизненно. Она добавила, что для ее получения необходимо быть в составе сборной России. «Эту стипендию получают только олимпийские чемпионы, а она лишена золотой медали. Вот и все!» — добавила депутат.

25 марта стало известно, что Валиева перестала получать стипендию президента. Причиной стала ее дисквалификация за нарушение антидопинговых правил Спортивным арбитражным судом.

Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы. Кроме того, она не может тренироваться за государственные деньги.

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      Анастасия Борисова
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