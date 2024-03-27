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16:33, 27 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили о первых признаках заражения глистами

Паразитолог Агринская: кашель и сыпь могут быть симптомами заражения глистами

Фото: Shopify Partners / Burst

Зачастую заболевания, вызванные паразитами, протекают бессимптомно или без специфических проявлений, предупредила врач-паразитолог Ольга Агринская. О первых признаках заражения глистами она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Агринская указала, что в России наиболее распространены пять видов гельминтоза: энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, дифиллоботриоз и токсокароз. По словам врача, эти заболевания не имеют специфических, характерных только для них симптомов.

Паразитолог уточнила, что обычно зараженный человек чувствует постоянную слабость, он быстро устает, ощущает дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта: боль и вздутие в животе, диарею, тошноту. Нередко он сталкивается с тошнотой и кровью в стуле. Среди менее очевидных симптомов она назвала сухой кашель и сыпь на коже, также могут появиться боли в мышцах. «Одно из самых легко диагностируемых паразитарных заболеваний — энтеробиоз, вызываемый мелкими гельминтами острицами. Он чаще всего имеет характерный симптом — перианальный зуд в ночное или утреннее время», — рассказала Агринская.

Врач предупредила, что самостоятельно распознать паразитарную инвазию невозможно, поэтому в случае возникновения подозрений надо обратиться к врачу, который сможет провести адекватную диагностику и назначить лечение.

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      Екатерина Улитина
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