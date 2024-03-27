Система ПВО сработала еще в одном российском регионе

Ростовский губернатор Голубев: объявлена опасность БПЛА, работают силы ПВО

В Ростовской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава российского региона Василий Голубев.

«Прошу быть бдительными и осторожными», — написал в блоге чиновник. Были ли сбиты какие-либо воздушные цели, он не уточнил.

Ростовская область стала еще одним регионом, где сработала система ПВО. До этого стало известно, что три БПЛА были сбиты в Белгородской области.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий страны может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Он подчеркнул, что защита российских регионов от обстрелов со стороны Киева является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.