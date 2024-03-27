На подлете к российскому городу сбили три беспилотника

Гладков сообщил, что средства ПВО сбили на подлете к Белгороду три беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Белгороду три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дроны перехвачены в Белгородском районе. Последствия на земле сейчас уточняются. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание областного управления внутренних дел (УВД) на проспекте Славы в Белгороде. В результате пострадали четыре человека. У них диагностировали осколочные ранения.

Кроме того, Гладков сообщал, что беспилотник врезался в административное здание в Белгороде. По его словам, пострадала женщина, которую доставили в больницу с осколочным ранением груди и резаной травмой руки. Он добавил, что взрыв выбил окна на третьем и четвертом этажах здания и посек фасад.

18 марта президент России Владимир Путин заявил о возможном создании на территории Украины санитарной зоны, которая не позволит Украине обстреливать российскую территорию.