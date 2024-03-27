Стали известны детали вербовки совершивших теракт в «Крокусе»

Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ

Устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» вербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) под названием «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в России). Такие детали стали известны РИА Новости от знакомого с ситуацией источника.

По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

7 марта сотрудники ФСБ предотвратили нападение членов «Вилаят Хорасан» на синагогу в Москве.