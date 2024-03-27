Стилистка перечислила россиянкам самые модные стрижки на весну

Стилистка Анастасия Кукушина: удлиненный боб стал трендовой стрижкой весны

Стилистка Анастасия Кукушина перечислила россиянкам самые модные стрижки на весну. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, самой трендовой прической текущего сезона стал удлиненный боб. «От классического каре она отличается тем, что стрижется не по одной линии, а с легкой градуировкой — благодаря такой особенности можно получить одновременно и длинную челку, и объем», — объяснила она.

При этом женщинам с кудрявыми и волнистыми волосами Кукушина посоветовала обратить внимание на каскад, шегги, вулфкат. Она уточнила, что данные прически подчеркивают естественную текстуру и зрительно добавляют волосам объем.

Вдобавок специалистка внесла в список популярную стрижку маллет с укороченными прядями у лица и длинными волосами на затылке. Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что в моду возвращаются дерзкие стрижки в стиле 1990-х и 2000-х — короткие рваные формы с прядями разной длины.

В заключение собеседница издания порекомендовала дополнить внешний вид челкой.

Этой весной стоит обратить внимание на укороченную французскую челку до брови — рваную, текстурную, небрежную, будто вы подстригли ее сами, стоя у зеркала в ванной. А вот длинная и подчеркнуто аккуратная челка-шторка пусть останется в прошлом

Анастасия Кукушина стилистка

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