В Армении назвали решенным вопрос о выводе российских пограничников из Звартноца

Симонян: вопрос о выводе российских пограничников из Звартноца решен

Вопрос о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц решен окончательно и больше не обсуждается с Москвой. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Для Армении это уже решенный вопрос, я не думаю, что здесь идет какая-то дискуссия. Делается попытка представить этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения. Это было межведомственное соглашение, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя», — заявил он.

Кроме того, Симонян напомнил, что российские пограничники покинут объект до 1 августа 2024 года, а также подчеркнул, что Армения и Россия не обсуждают вывод пограничников с армяно-турецкой границы. При этом спикер парламента усомнился, что они будут защищать границу в случае нападения Турции.

Ереван запросил вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване 6 марта 2024 года. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, власти страны считают, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.