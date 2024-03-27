Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 27 марта 2024Бывший СССР

В Армении назвали решенным вопрос о выводе российских пограничников из Звартноца

Симонян: вопрос о выводе российских пограничников из Звартноца решен

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Вопрос о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц решен окончательно и больше не обсуждается с Москвой. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Для Армении это уже решенный вопрос, я не думаю, что здесь идет какая-то дискуссия. Делается попытка представить этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения. Это было межведомственное соглашение, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя», — заявил он.

Материалы по теме:
Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Третья КарабахскаяАзербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
28 сентября 2020
Армения заключила мир с Азербайджаном и потеряла территории в Нагорном Карабахе В Ереване начались беспорядки. В зону конфликта вводят российских миротворцев
Армения заключила мир с Азербайджаном и потеряла территории в Нагорном КарабахеВ Ереване начались беспорядки. В зону конфликта вводят российских миротворцев
10 ноября 2020
«Нужна была большая кровь» Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
«Нужна была большая кровь»Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
22 ноября 2021
«Никакого сочувствия, одна злоба» Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
«Никакого сочувствия, одна злоба»Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
18 декабря 2021

Кроме того, Симонян напомнил, что российские пограничники покинут объект до 1 августа 2024 года, а также подчеркнул, что Армения и Россия не обсуждают вывод пограничников с армяно-турецкой границы. При этом спикер парламента усомнился, что они будут защищать границу в случае нападения Турции.

Ереван запросил вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване 6 марта 2024 года. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, власти страны считают, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше