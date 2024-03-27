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14:08, 27 марта 2024Экономика

В Финляндии продлили остановившую работу портов забастовку

Профсоюзы Финляндии решили продолжить бастовать как минимум до начала апреля

Фото: Kimmo Mantyla / Reuters

Профсоюзы Финляндии объявили о продлении забастовок, начавшихся в стране 11 марта. Теперь их прекращение запланировано на 7-8 апреля, хотя поначалу речь шла о двухнедельном сроке, сообщает ТАСС.

Протесты против изменения трудового законодательства остановили работу портов в Финляндии, что привело к прекращению работы нескольких крупных деревообрабатывающих заводов. Крупнейшая сеть автозаправочных станций в стране предупредила о риске дефицита топлива, если акции профсоюзов продолжатся.

Протестующие выступают против мер кабмина, связанных с пенсионной реформой, выплатами по больничному листу, безработице, упрощением увольнений, запретом забастовок и другими изменениями, часть из которых, как планируется, может начать действовать уже летом этого года.

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      Дмитрий Воронин
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