В Финляндии продлили остановившую работу портов забастовку

Профсоюзы Финляндии решили продолжить бастовать как минимум до начала апреля

Профсоюзы Финляндии объявили о продлении забастовок, начавшихся в стране 11 марта. Теперь их прекращение запланировано на 7-8 апреля, хотя поначалу речь шла о двухнедельном сроке, сообщает ТАСС.

Протесты против изменения трудового законодательства остановили работу портов в Финляндии, что привело к прекращению работы нескольких крупных деревообрабатывающих заводов. Крупнейшая сеть автозаправочных станций в стране предупредила о риске дефицита топлива, если акции профсоюзов продолжатся.

Протестующие выступают против мер кабмина, связанных с пенсионной реформой, выплатами по больничному листу, безработице, упрощением увольнений, запретом забастовок и другими изменениями, часть из которых, как планируется, может начать действовать уже летом этого года.