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13:03, 27 марта 2024Спорт

В Госдуме оценили высказывания о политизированности Игр дружбы

Журова призвала МОК и WADA не называть Игры дружбы политическим турниром

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила высказывания международных организаций о политизированности Игр дружбы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Давайте говорить тогда, что участие во всех соревнованиях — политический вопрос, так или иначе в них участвуют спортсмены из разных стран. Это значит политика? Нет, конечно», — заявила она. Журова призвала международные организации не называть Игры дружбы политическим турниром только потому, что они проходят в России.

Депутат объяснила, что у Игр дружбы другая цель. «Нам нужны Игры дружбы, не чтобы кому-то что-то продемонстрировать, а чтобы наши спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду, смогли реализовать свое право на соревнования высокого уровня», — подчеркнула она.

Раннее глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька счел участие стран в Играх дружбы политическим вопросом. В Международном олимпийском комитете посоветовали спортсменам отказаться от выступления на турнире, который назвали направленной на полную политизацию международного спорта инициативой.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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