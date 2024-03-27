В МИД рассказали о фейковом ролике с участием Лаврова

МИД: в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

Министерство иностранных дел России предупредило о распространении в социальных сетях фейкового видео с отрывком из интервью главы МИД Сергея Лаврова. Сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«При помощи нейросетей (на интервью — прим. «Ленты.ру») наложен абсолютно не соответствующий действительности текст», — отмечается в публикации.

В ведомстве добавили, что основой для фейкового ролика послужило настоящее интервью главы МИД, которое было посвящено 25-летию агрессии НАТО в отношении Югославии.

Ранее Лавров заявил, что основанный на «формуле мира» саммит президента Украины Владимира Зеленского не принесет результатов. По его словам это осознает большая часть стран, приглашаемых на подобные мероприятия.