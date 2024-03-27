В Нидерландах прояснили ситуацию с экстрадицией легионера «Спартака»

В Нидерландах заявили, что подвижек в экстрадиции игрока «Спартака» Промеса нет

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн прояснил ситуацию с экстрадицией нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в страну. Его слова приводит РИА Новости.

Сиккес-ван Стейн заявил, что никаких подвижек в деле нет. Он отметил, что Нидерланды ждут ответа ОАЭ по запросу о легионере.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом. 29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ, его должны были наказать денежным штрафом.