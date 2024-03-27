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14:52, 27 марта 2024Мир

В России высказались о реакции Запада на теракт в «Крокусе»

Сенатор Карасин обвинил Запад в тенденциозных оценках теракта в «Крокусе»

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Оценки Запада, которые были даны теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», с самого начала носили тенденциозный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Все пытались все сразу свалить на ИГИЛ («Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Хотя на самом деле, конечно, тут надо разбираться, какова роль Соединенных Штатов, какова роль Великобритании, какова роль наших натовских соседей и какова роль Украины. Сейчас надо выяснить, кто конкретно организовал это, кто это спонсировал, кто планировал. Этим занимаются наши профессиональные структуры. Я убежден, что мы очень скоро на эти вопросы дадим ответ», — сообщил Карасин.

При этом сенатор отметил, что впервые за годы конфронтации представители западных стран выразили России свои соболезнования в связи с терактом.

«Мы по достоинству оценим все эти знаки солидарности и соболезнования. Недооценивать того, что они в этой ситуации посчитали нужным это сделать, тоже не стоит», — заключил он.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Дипломата смутило, с какой скоростью Вашингтон пришел к выводу о связи ИГ с терактом.

Также Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, чтобы не «остаться за бортом». Именно из-за этого они стали активно посещать российские посольства и показывать свое сопереживание, считает Захарова.

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      Варвара Кошечкина
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