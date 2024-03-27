Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:04, 27 марта 2024Наука и техника

В США оценили российскую «Пчелку»

TWZ: российская «матка» дронов «Пчелка» повысит дальность FPV-беспилотников

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Разработанная в России «матка» FPV-дронов «Пчелка», которая позволяет переносить и сбрасывать с воздуха беспилотники, повысит дальность применения существующих дронов-камикадзе. Возможности беспилотника-носителя оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

Отмечается, что «Пчелка», которая несет FPV-дроны, также выступает ретранслятором для повышения дальности устойчивой связи оператора с беспилотником.

«Возможность взлетать и садиться откуда угодно — большой плюс. Тот факт, что он потенциально может подлететь к границе своего боевого радиуса и выпустить FPV-дроны, которые затем могут в полной мере использовать свою максимальную дальность полета, является довольно дешевым скачком в возможностях», — отметили в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Автор подчеркнул, что «Пчелка» компенсирует основные недостатки современных FPV-дронов. Аппарат повышает дальность применения дронов-камикадзе и обеспечивает устойчивую связь, которая может прерываться перед атакой цели, когда дрон летит на малой высоте. Также он допустил, что «Пчелка» позволит наносить удары на глубину в десятки километров за линией фронта, где до этого такие дроны не применяли. Кроме того, беспилотник-носитель сможет находить цели для FPV-дронов.

Как пишет издание, основной недостаток такой концепции заключается в уязвимости дрона-носителя, который больше FPV-беспилотников и излучает сигналы, повышающие его заметность. При поражении «Пчелки» беспилотники, которые получают от нее сигналы, станут бесполезными.

Ранее «Пчелку» заметили в зоне проведения специальной военной операции. Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов получил двигатель внутреннего сгорания.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Сгоревший «Крокус» оказался в залоге у Газпромбанка. Какие последствия ждут владельцев здания и банк?

      В Венгрии оценили сложность получения шенгена для россиян

      Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Шишкану

      Пожилой любитель природы Севера на пять месяцев застрял в тундре из-за морозов

      В США оценили российскую «Пчелку»

      Овечкин прервал голевую серию

      На юг России обрушился шторм

      Возлюбленную Леонардо Ди Каприо сняли с кольцом на безымянном пальце на свидании

      Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

      Интерпол отказался от комментариев о помощи России в расследовании теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше