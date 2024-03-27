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12:50, 27 марта 2024Из жизни

Як набросился на совершавшую восхождение на Эверест женщину

В Непале як пропорол ногу британке, совершавшей восхождение на Джомолунгму

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

В Непале як атаковал британскую туристку, которая совершала восхождение в Гималаях. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Эмма Кин вместе с товарищами собиралась добраться до непальского базового лагеря на Джомолунгме (Эвересте), расположенного на высоте 5364 метра над уровнем моря. Поход был организован с целью собрать деньги для благотворительной медицинской организации Kidney Wales. Женщина была в деревне Тенгбоче и общалась с семьей по видеосвязи, когда на нее набросилось агрессивное парнокопытное. «Я неожиданно услышала приближающийся стук копыт и почувствовала острую боль в верхней части ноги, — рассказала Кин. — Я подлетела где-то на метр, а потом с грохотом приземлилась».

После этого женщина увидела яка, который стоял в нескольких метрах от нее и готовился к новому нападению. Животное пропороло ей икру ноги почти насквозь. Британка закричала и выставила здоровую ногу перед яком, стараясь напугать его. К ней подбежали другие участники команды и отогнали его. Товарищи перевязали Кин и на вертолете отправили в больницу, где врачи наложили ей девять швов.

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Коллегам пришлось продолжить поход без Кин. Однако она не отказалась от благотворительной миссии, присоединилась к группе на последнем этапе и проделала последние метры путешествия верхом на лошади. «Эта благотворительная миссия очень важна для меня, потому что мой брат Питер в данный момент отчаянно нуждается в трансплантации почки», — рассказала британка. Ей удалось собрать для Kidney Wales 2,3 тысячи фунтов стерлингов (268,6 тысячи рублей).

Ранее в США пять пожилых велосипедисток сошлись в 45-минутном сражении с самцом пумы, после того как он напал на них на туристической тропе в штате Вашингтон. Группа из пяти пожилых участниц велоклуба Recycled Cycles Racing в возрасте 50-60 лет проехали по тропе около 30 километров, когда пума набросилась на 60-летнюю Кери Бержер.

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      Никита Савин
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