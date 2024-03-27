Жилые дома и машины попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Попово-Лежачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждена газовая труба, пять домовладений и две машины. Также обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Теткино. Старовойт заверил, что ремонтные работы начнутся, когда станет безопасно. Власти помогут собственникам с восстановлением имущества.

Ранее под обстрел со стороны Украины также попало село Гордеевка Кореневского района. Там посечены окна, заборы, фасады и крыши трех домовладений. Пострадавших нет.

Кроме того, 26 марта ВСУ атаковали село Горналь Суджанского района. По словам Старовойта, обошлось без последствий на земле.

18 марта президент России Владимир Путин допустил создание на территории Украины санитарной зоны, которая не позволит Украине обстреливать российскую территорию.

