Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 27 марта 2024Россия

Жилые дома и машины попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Попово-Лежачи

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждена газовая труба, пять домовладений и две машины. Также обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Теткино. Старовойт заверил, что ремонтные работы начнутся, когда станет безопасно. Власти помогут собственникам с восстановлением имущества.

Ранее под обстрел со стороны Украины также попало село Гордеевка Кореневского района. Там посечены окна, заборы, фасады и крыши трех домовладений. Пострадавших нет.

Кроме того, 26 марта ВСУ атаковали село Горналь Суджанского района. По словам Старовойта, обошлось без последствий на земле.

18 марта президент России Владимир Путин допустил создание на территории Украины санитарной зоны, которая не позволит Украине обстреливать российскую территорию.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

      Проработавший более 30 лет в театре гардеробщик раскрыл секреты профессии

      Российский врач спас сотрудницу аэропорта за границей

      В России запустили серийное производство автомобилей Citroen

      Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

      Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

      Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

      Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

      Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

      Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше