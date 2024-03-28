Microsoft добавила в Windows новое приложение без ведома пользователей

DeskModder: Microsoft начала тайно устанавливать приложение Copilot на Windows

Пользователи Windows 11 обнаружили на компьютерах новое приложение Copilot, которое было установлено без их ведома. Об этом сообщает немецкое издание DeskModder.

По словам журналистов, проблема имеет массовый характер, так как о ней начали сообщать многие пользователи актуальной версии Windows. Новую программу Copilot можно обнаружить в разделе «Установленные приложения» в настройках.

Copilot — виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) от Microsoft. Сервис был представлен в конце 2023 года, однако официальное приложение для Windows еще не вышло. Специалисты объяснили, что установленная тайно программа не является полноценным приложением, а лишь оболочкой, так как ее размер составляет 0 байт.

Журналисты DeskModder обратили внимание, что Copilot обнаружили даже те пользователи, которые отключили функцию автоматической загрузки обновлений. Неизвестно, каким образом Microsoft могла доставить программу на ПК и когда выпустит полноценную программу.

В середине марта корпорация Microsoft предложила владельцам ПК на базе Windows 11 бесплатно воспользоваться мощной моделью ИИ GPT-4 Turbo. На основе этой модели от OpenAI также базируется платный инструмент Copilot Pro.