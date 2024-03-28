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15:38, 28 марта 2024Из жизни

Собака выкопала загадочный снаряд во дворе дома

В США собака по кличке Бэби выкопала во дворе дома минометный снаряд

Фото: CL Shebley / Shutterstock / Fotodom

В США домашняя собака откапала загадочный ржавый снаряд во время игры с хозяином на заднем дворе. Об этом сообщает New York Post.

Житель штата Флорида Мэтью Симс играл со своей собакой по кличке Бэби во дворе дома, когда она внезапно бросилась к забору и начала копать. Мужчина подошел проверить, не пытается ли его питомица съесть что-то неположенное, и обнаружил, что из ямы торчит металлический объект.

«Трудно было сказать, что это, пока не достанешь. Я вытащил это наполовину и подумал: "Я знаю, что это, давайте-ка я аккуратно положу это обратно"», — рассказал Симс. Оказалось, что Бэби выкопала кусок снаряда, который, судя по фотографии, оказался минометным. Он был около 30 сантиметров в длину и весил порядка 4,5 килограмма.

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Прибывшие на место саперы забрали мину. В полицейском отчете сказано, что, судя по ржавчине, снаряд довольно долго пробыл в земле. Неизвестно, каким образом он оказался в густонаселенном районе. Симс заявил, что просто рад, что опасную находку убрали из его двора.

Ранее сообщалось, что житель США обнаружил гранату в стене ванной во время ремонта. Строитель Вадим Харкавый занимался демонтажом ванны в одном из домов Сиэттла, когда внезапно увидел гранату, спрятанную в стене.

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      Никита Савин
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