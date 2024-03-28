Фото Овечкина с чипсами и сэндвичем восхитило фанатов

«Вашингтон Кэпиталс» опубликовал фото капитана Александра Овечкина с чипсами и сэндвичем. Снимок доступен на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

На кадре Овечкин запечатлен при посадке в самолет, в руках он держит острые чипсы и пакет с сэндвичем. Болельщики оставили много восхищенных комментариев: «Легенда», «Он один из нас», «Он точно побьет рекорд Гретцки», «Расскажите, какой у него сэндвич».

«Вашингтон» в ближайшем матче регулярного чемпионата в гостях сыграет с «Торонто Мейпл Лифс». Встреча начнется 29 марта в 02:00 по московскому времени.

В текущем сезоне россиянин провел 68 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. 38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. До рекорда лидирующего канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.