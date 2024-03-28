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09:18, 28 марта 2024Спорт

Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Россиянин Кучеров обошел Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Статистика доступна на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Кучеров забил на 60-й минуте, эта шайба стала для него 42-й в текущем сезоне.

Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 124 очка (42 шайбы и 82 передачи). Россиянин вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ: он возглавил список, обойдя канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 123 очка за результативность (45 голов и 78 пасов).

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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