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13:03, 28 марта 2024Бывший СССР

Кулеба обсудит «формулу мира» Зеленского в Индии

Кулеба заявил о начале визита в Индию по обсуждению «формулы мира» Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале своего визита в Индию. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны написал на своей странице в социальной сети X.

Кулеба сообщил, что в Нью-Дели он прибыл по приглашению главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. Министр отметил важность украинско-индийского сотрудничества для Киева.

«Опираясь на диалог между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [премьер-министром Индии] Нарендрой Моди, мы будем уделять особое внимание [обсуждению] "формулы мира"», — добавил Кулеба.

О планирующейся поездке главы дипведомства Украины в Нью-Дели стало известно в середине марта. Уточнялось, что это первый визит представителей Киева в Индию с начала конфликта.

Ранее также Кулеба заявлял о сомнениях Индии в успехе встречи по Украине в Швейцарии без участия России. По его словам, Нью-Дели скептически относится к эффективности мирного саммита в таком случае.

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      Екатерина Грищенко
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