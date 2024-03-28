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18:53, 28 марта 2024Россия

На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

Морской транспорт Севастополя приостановил движение после падения военного борта

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Морской транспорт Севастополя приостановил движение на фоне падения военного борта. Об этом сообщает РИА Новости.

Движение было приостановлено около 18:17 по московскому времени.

Позже, около 19:00 ТАСС сообщил, что движение было возобновлено.

О падении самолета сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что ни один гражданский объект не пострадал. Падение военного борта и последовавший взрыв попали на видео.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник также сообщает, что самолет могли сбить.

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      Марк Леонов
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