На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

Морской транспорт Севастополя приостановил движение после падения военного борта

Морской транспорт Севастополя приостановил движение на фоне падения военного борта. Об этом сообщает РИА Новости.

Движение было приостановлено около 18:17 по московскому времени.

Позже, около 19:00 ТАСС сообщил, что движение было возобновлено.

О падении самолета сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что ни один гражданский объект не пострадал. Падение военного борта и последовавший взрыв попали на видео.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник также сообщает, что самолет могли сбить.