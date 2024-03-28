Погибшие в «Крокусе» сестры пережили теракт в Волгодонске 25 лет назад

Regnum: погибшие в «Крокусе» сестры пережили теракт в Волгодонске в 1999 году

Анна и Татьяна Макарские, погибшие при атаке террористов на «Крокус Сити Холл», 25 лет назад уже пережили один теракт в Волгодонске. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на близкую подругу матери двух сестер.

В 1999 году рядом с домом №35 по Октябрьскому шоссе в Волгодонске взорвался грузовик ГАЗ-53, который был нагружен взрывчаткой.

«Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске. У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. В их жизни это уже второй теракт», — рассказала подруга матери погибших.

Ранее стало известно, что российский танцор, уроженец Кемерово Марк Ненашкин чудом избежал пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», а через шесть лет не успел доехать до «Крокус Сити Холла» в день совершения теракта.

22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пострадали 182 человека. По последним данным, 143 человек не удалось спасти.