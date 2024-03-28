Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 28 марта 2024Россия

Погибшие в «Крокусе» сестры пережили теракт в Волгодонске 25 лет назад

Regnum: погибшие в «Крокусе» сестры пережили теракт в Волгодонске в 1999 году
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Анна и Татьяна Макарские, погибшие при атаке террористов на «Крокус Сити Холл», 25 лет назад уже пережили один теракт в Волгодонске. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на близкую подругу матери двух сестер.

В 1999 году рядом с домом №35 по Октябрьскому шоссе в Волгодонске взорвался грузовик ГАЗ-53, который был нагружен взрывчаткой.

«Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске. У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. В их жизни это уже второй теракт», — рассказала подруга матери погибших.

Материалы по теме:
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
Сегодня
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024

Ранее стало известно, что российский танцор, уроженец Кемерово Марк Ненашкин чудом избежал пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», а через шесть лет не успел доехать до «Крокус Сити Холла» в день совершения теракта.

22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пострадали 182 человека. По последним данным, 143 человек не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

      Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

      Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

      Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

      Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

      В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

      Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше