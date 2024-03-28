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13:00, 28 марта 2024Спорт

Роднина раскрыла размер своей пенсии

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что получает менее 30 тысяч рублей пенсии
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что получает менее 30 тысяч рублей. «У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет», — объяснила она.

Депутат поделилась, что не знает, можно ли прожить только на пенсию. «Не задумывалась еще, устраивает ли меня такая сумма. Пока что продолжаю работать», — сказала Роднина.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев пожаловался на смешную пенсию, отметив, что на нее сложно прожить. «На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть», — посчитал он.

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