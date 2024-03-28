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11:09, 28 марта 2024Мир

Стала известна дата обсуждения санкций ЕС против Ирана из-за России

Politico: ЕС обсудит санкции по Ирану из-за якобы поставок РФ ракет 22 апреля

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Совет министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) 22 апреля может обсудить расширение санкций против Ирана из-за якобы поставок России баллистических ракет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ по увеличению финансовой и военной поддержки Украины.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг сообщения о поставке беспилотников и ракет России для использования на территории проведения специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Киев не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих об использовании иранского вооружения на Украине.

Европейские страны убеждены в обратном. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила Ирану, что ЕС введет санкции, если сообщения о поставках России вооружения подтвердятся. Лидеры стран ЕС, в свою очередь, обратились к ЕК с просьбой ввести ограничения против Ирана.

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      Лина Пивоварова
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