Стала известна дата обсуждения санкций ЕС против Ирана из-за России
Совет министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) 22 апреля может обсудить расширение санкций против Ирана из-за якобы поставок России баллистических ракет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ по увеличению финансовой и военной поддержки Украины.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг сообщения о поставке беспилотников и ракет России для использования на территории проведения специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Киев не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих об использовании иранского вооружения на Украине.
Европейские страны убеждены в обратном. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила Ирану, что ЕС введет санкции, если сообщения о поставках России вооружения подтвердятся. Лидеры стран ЕС, в свою очередь, обратились к ЕК с просьбой ввести ограничения против Ирана.