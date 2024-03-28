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01:53, 28 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канал украинского телеканала «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Харькове — взрыв», — говорится в сообщении. В Харьковской области с 00:26 звучит воздушная тревога.

Ранее в подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры из-за ракетных ударов. В ночь на 26 марта также сообщалось о взрывах в Харькове.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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