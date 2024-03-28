Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:49, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Светлаков рассказал об отношениях с Ургантом

Сергей Светлаков заявил, что считает Ивана Урганта близким другом

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский актер и юморист Сергей Светлаков рассказал об отношениях с телеведущим Иваном Ургантом. В интервью блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube, он сообщил, что дружит с ведущим.

Светлаков заявил, что считает Урганта и юмориста Гарика Мартиросяна своими самыми близкими друзьями. «Помимо человеческих качеств и творческих они просто меняли меня и мою жизнь», — добавил актер.

Юморист также назвал обидной ситуацию, в которой оказался Иван Ургант. По его словам, люди, критикующие телеведущего, не разобрались в содержании его публикаций, посвященных происходящему в стране и мире.

Ранее Светлаков заявил, что Ургант незаменим на телевидении. Актер признался, что ему не хватает шоумена на экране. По его мнению, ведущему стоило бы открыть собственную школу телевидения.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

      В США допустили перемирие России и Украины после американских выборов

      Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа

      Китай обратил внимание на рост присутствия НАТО в Азии

      В Госдуме раскритиковали идею об обязательной оплате компанией пути до работы

      В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Белгород

      Песков оценил степень радикализма Макрона по Украине

      Беднейшим странам Евросоюза осложнят получение финансовой помощи

      Российские боевые корабли зашли в Красное море

      В России высказались о влиянии положения ВСУ на мирные переговоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше