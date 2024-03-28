У самолета отвалился кусок крыла при столкновении с другим лайнером в аэропорту

Два самолета столкнулись во время руления в аэропорту Калькутты

При столкновении двух самолетов в аэропорту Калькутты, Индия, у одного из лайнеров отвалился кусок крыла. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 26 марта, около 10:30 по местному времени. Airbus A320neo авиакомпании IndiGo во время руления задел другое воздушное судно — Boeing 737-800 Air India Express, стоявший на взлетно-посадочной полосе, повредив его крыло.

На борту самолета Air India Express, направлявшегося в Ченнаи, находилось 169 пассажиров, а на рейсе IndiGo в Дарбхангу — 133 пассажира. Никто из них не пострадал.

Главное управление гражданской авиации начало расследование. Оба пилота IndiGo, которые, предположительно, допустили ошибку, были отстранены от должности.

В начале марта два пассажирских самолета авиакомпании Qantas Airways Limited столкнулись в аэропорту Перта в Австралии. Воздушное судно, прилетевшее из Канберры, зацепило крылом другой самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе.