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04:51, 28 марта 2024Мир

В МИД заявили об участии Британии в планировании диверсий на территории России

Мирошник: спецназ Британии участвует в планировании диверсий на территории РФ
СюжетДиверсии в России
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В планировании диверсий на территории России участвует спецназ Великобритании. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции», — сказал он.

По его мнению, британцы участвуют в организации вылазок диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и их подготовке. «Там виден их почерк», — указал Мирошник.

В декабре польский министр рассказал, что в марте прошлого года во время поездки на Украину он встретил британский спецназ. «Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — рассказал он. Кроме того, утверждает чиновник, там также был и польский спецназ.

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      Марина Совина
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