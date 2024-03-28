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04:43, 28 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии оценили обстановку на границе с Украиной как нестабильную

Молдавский депутат назвал обстановку на границе с Украиной нестабильной

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Обстановка на границе Молдавии и Украины на данный момент нестабильная. Тяжелая ситуация складывается в районе непризнанной Приднестровской Молдавской республики, рассказал оппозиционный депутат парламента Молдавии Василий Боля, пишет РИА Новости.

«Нестабильно на границе между Молдавией и Украиной. На этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы: люди, в основном мужчины, граждане Украины, бегут от войны», — отметил он.

По его словам, на ситуацию в приграничной зоне в Приднестровье влияет близкое нахождение Одессы. Также большие риски создает расположение одного из самых крупных складов боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна.

Накануне сообщалось, что на Украине уклонисты спрятались в ящик для белья и попытались сбежать в Молдавию. Так, в Одесской области нашли дальнобойщика, который в фуре перевозил украинцев за границу.

Также на днях стало известно, что в Винницкой области украинским гражданам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Ранее о готовности помочь отлову уклонистов на границе Молдавии и Украины рассказали в Кишиневе.

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      Марина Совина
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