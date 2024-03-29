70-летняя женщина примерила молодежные наряды на камеру

Блогерша зрелого возраста Фэй Браун примерила молодежные наряды на камеру. Соответствующий материал появился в ее TikTok.

На размещенных кадрах 70-летняя инфлюэнсерша с никнеймом fayemottofashions сначала примерила длинное красное платье с открытой спиной, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, юзерша попозировала в брюках с леопардовым принтом и длинном темно-зеленом плаще.

Среди прочего, женщина продемонстрировала образ с откровенным черным платьем, в котором присутствуют многочисленные вырезы. При этом она надела туфли на высоком каблуке, нанесла яркий макияж и сделала укладку.

Браун призналась, что сохранять моложавый внешний вид ей помогают правильное питание, здоровый сон, а также отказ от алкоголя и курения. «Я не против старения. Но я ношу все, что мне идет», — заключила она.

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