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10:11, 29 марта 2024Спорт

Глава МОК заявил об отсутствии у России и Украины планов бойкотировать ОИ

Глава МОК Бах заявил об отсутствии у России и Украины планов бойкотировать ОИ
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Denis Balibouse / Reuters

У России и Украины нет планов по бойкоту летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, его цитирует ТАСС.

По его словам, дискуссия о желании отдельных стран не отправлять спортсменов во Францию окончена. «Мнения по-прежнему разные: некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что недостаточно далеко», — заявил Бах.

По мнению функционера, эти недовольства показывают, что МОК все сделал правильно. «Если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна, и тогда мы бы столкнулись с реальными проблемами», — отметил Бах.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, не смогут принять участие в соревнованиях. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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