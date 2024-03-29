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19:22, 29 марта 2024Экономика

Китайский техногигант резко увеличил прибыль под санкциями США

Huawei сообщила о выросшей до $12 млрд прибыли в 2023 году

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Находящаяся под санкциями США китайская корпорация Huawei в 2023 году более чем вдвое увеличила чистую прибыль, составившую 12,04 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовую отчетность техногиганта.

Отмечается, что в компании заявили также о выросшей на 9,6 процента выручке. В сфере облачных услуг она резко подскочила сразу на 22 процента. Хорошие показатели в этой сфере вкупе с высокими продажами потребительской техники обеспечили возвращение Huawei к сильному росту.

В начале 2023 года власти США перестали выдавать американским компаниям лицензии на поставки продукции этому производителю телекоммуникационного оборудования из КНР. В ответ в Huawei заявили, что китайское производство чипов «возродится» в результате ограничений на экспорт технологий.

Позднее стало известно, что увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) заставило Huawei притормозить производство смартфонов Mate 60. Как писало Reuters, в компании расставили таким образом приоритеты ради работы над собственными чипами Ascend AI и Kirin для своих смартфонов — конкурентов iPhone. Выпуск флагманского смартфона Huawei заставил задуматься администрацию США о том, как китайскому техногиганту удалось добиться такого результата в условиях санкций.

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      Дмитрий Воронин
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