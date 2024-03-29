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00:09, 29 марта 2024Мир

Лавров оценил заявления Макрона о несоблюдении Россией договоренностей

Лавров напомнил о Минских соглашениях, оценив слова о несоблюдении РФ договоров
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о несоблюдении Россией договоренностей. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он напомнил о минских соглашениях и гарантиях договора между экс-президентом Украины Виктором Януковичем, в которых участвовал французский министр иностранных дел. Лавров отметил, что в 2014 году делегаты не смогли их соблюсти, после чего было создано новое украинское правительство и был вбит клин в общество.

Лавров отметил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд заявлял о том, что не собирался выполнять минские соглашения, хотя его страна подписала их в 2015 году. Аналогичные высказывания сделали экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший лидер Украины Петр Порошенко.

Глава МИД добавил, что Франция в составе Евросоюза продвигала множество решений об урегулировании конфликтов, которые никто не собирался выполнять. Европейская дипломатия также не достигла успехов в этом вопросе, например, при создании сербских муниципалитетов в Косово.

«Если уж и говорить о договороспособности или о том, у кого какой авторитет, то, наверное, не французам и не другим членам Евросоюза, которые занимались этими «делами» и потом просто доказали свою беспомощность», — заключил Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отношения страны с Россией и Западом. Он сравнил доверие Турции к России и Западу и подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в надежности Москвы.

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      Марина Совина
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