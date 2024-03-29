Лавров заявил об изменениях в процессе приема европейских дипломатов в Москве

Лавров: Россия начнет отдельно рассматривать просьбы послов Запада о контактах

Теперь Россия будут отдельно рассматривать каждую просьбу о контактах с европейскими дипломатами в Москве и решать, соглашаться или нет. Об изменении в процессе их приема заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что европейские послы отказались прийти на встречу с ним для разъяснений перед выборами президента России.

«Мы уведомили их, что отныне и впредь на любом уровне, будь то посол, атташе или все, "кто между ними", если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет», — отметил он.

Ранее Лавров оценил сценарии западных стран по изоляции России. Глава МИД подчеркнул, что «мечтать не вредно».