На российском руднике по добыче золота завалило рабочего

На Камчатке при обрушении на золотодобывающем руднике пострадал рабочий

На Камчатке на руднике по добыче золота «Бараньевский» произошло обрушение породы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации собеседника агентства, под обрушение попал горнорабочий. В ходе спасательной операции россиянина извлекли из-под завалов и передали медикам.

Отмечается, что обвал не повлиял на работу шахты, в забое которой в момент происшествия находились 50 человек. Эвакуация горняков не потребовалась.

Ранее стало известно, что грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 рабочих. При этом вода продолжает поступать в рудник и карьер, где также периодически происходят обвалы. О судьбе попавших под обрушение россиян ничего не известно. 27 марта директора рудника арестовали.

Кроме того, 25 марта на шахте «Кальинская» в Свердловской области произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась порода. Под завалами оказались четыре человека, двоих спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело.