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12:07, 29 марта 2024Россия

На российском руднике по добыче золота завалило рабочего

На Камчатке при обрушении на золотодобывающем руднике пострадал рабочий

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

На Камчатке на руднике по добыче золота «Бараньевский» произошло обрушение породы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации собеседника агентства, под обрушение попал горнорабочий. В ходе спасательной операции россиянина извлекли из-под завалов и передали медикам.

Отмечается, что обвал не повлиял на работу шахты, в забое которой в момент происшествия находились 50 человек. Эвакуация горняков не потребовалась.

Ранее стало известно, что грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 рабочих. При этом вода продолжает поступать в рудник и карьер, где также периодически происходят обвалы. О судьбе попавших под обрушение россиян ничего не известно. 27 марта директора рудника арестовали.

Кроме того, 25 марта на шахте «Кальинская» в Свердловской области произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась порода. Под завалами оказались четыре человека, двоих спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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      Константин Лысяков
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