Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

Хинштейн распространил обращение пленных ВС РФ к самарскому губернатору

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал видеообращение предположительно российских военнослужащих, длительное время находящихся в плену на Украине, к правительству России и властям Самарской области. На записи мужчины просят губернатора региона Дмитрия Азарова помочь вернуть их на родину.

Хинштейн заявил, что уже обратился к руководству Минобороны России и уполномоченному по правам человека «с просьбой о содействии в скорейшем вызволении бойцов». Он отметил, что некоторые из военнопленных пребывают на Украине уже третий год.

Что рассказали пленные бойцы?

В ролике полтора десятка мужчин на фоне белой стены с колючей проволокой — вероятно, ограды колонии — называют свои имена, фамилии, даты рождения и населенный пункт, в котором они, скорее всего, жили до прохождения военной службы.

Мужчины в одинаковых синих бушлатах сообщают, что многие из них имеют ранения различной степени тяжести, ампутированные конечности. Они подчеркивают, что до попадания в плен достойно исполняли свой воинский долг.

Один из них, представившийся Галкиным Сергеем Алексеевичем из поселка городского типа Рощинский Самарской области, сообщил, что находится в плену уже третий год. «Нас нужно возвращать домой, все хотят к своим родным и близким. Мы должны оказаться у себя на родине», — подытожил мужчина.

В последний раз Россия и Украина обменивались пленными военнослужащими зимой

8 февраля Министерство обороны России сообщило об обмене с Украиной пленными военнослужащими по формуле 100 на 100. По данным оборонного ведомства, российские бойцы вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Самолетами воздушно-космических сил России их доставили в Москву для лечения и реабилитации.

В Минобороны подчеркнули, что посредническое участие гуманитарного характера в обменном процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Известно, что семьи и близкие попавших в плен российских военных отправляют тысячи обращений по ситуации с ними. По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, запросов по пленным поступает столько, что у него не остается времени отвечать на каждый из них.

Да и стоит ли тратить время на подобные отписки? Для нас важен результат. Главное, чтобы каждый российский военнослужащий, находящийся в плену, поскорее вернулся домой Шамсаил Саралиев депутат Госдумы

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. «Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше», — сказал он.

По словам главы государства, украинская сторона все время дает сигнал о готовности к процессу.