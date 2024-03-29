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09:21, 29 марта 2024Наука и техника

Опубликовано видео с внутренним устройством ракет Storm Shadow

РИА Новости опубликовало видео с внутренностями дальнобойной ракеты Storm Shadow
СюжетРабота систем ПВО:

Российские специалисты впервые сняли на видео внутреннее устройство англо-французской крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow, которая есть в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уникальные кадры публикует РИА Новости.

На кадрах можно увидеть головной обтекатель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где и устанавливается взрыватель. Также показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления и композиционный материал крыла. Собеседники агентства сообщили, что российские специалисты прорабатывают технологии обезвреживания Storm Shadow.

«Порой работа ПВО [приводит к тому, что] ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти», — рассказал специалист.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее рассказал, что удары ВСУ по кораблям Черноморского флота России последние два года наносились ракетами, поставляемыми альянсом. По его словам, это ракеты Scalp и Storm Shadow.

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