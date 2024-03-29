Песков заявил об интересе России прекратить работу комитета по КНДР в ООН

Песков: прекращение работы комитета ООН по КНДР соответствует интересам России

Решение России заблокировать в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию, предложенную США, о работе комитета ООН по КНДР соответствует интересам Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР. При этом Китай при голосовании воздержался, а все стальные члены Совбеза международной организации проголосовали за принятие резолюции. Как предполагает Reuters, действия России могут повлечь за собой дальнейший роспуск группы экспертов, которые наблюдают за соблюдением режима санкций против Северной Кореи.