Обновление улучшило старые iPhone

Macworld: с обновлением iOS 17.4 в iPhone 12 появилась поддержка быстрой зарядки

Корпорация Apple добавила поддержку быстрой зарядки на ряд старых iPhone. Об этом сообщает издание Macworld.

В компании официально не объявляли об этом, но факт выхода улучшающего смартфоны обновления подтвердили читатели Macworld. По их словам, после обновления iPhone 12 до iOS 17.4 на устройствах появилась поддержка стандарта быстрой зарядки Qi2. Аппараты серии iPhone 12 были представлены осенью 2020 года.

Поддержка Qi2 впервые появилась в iPhone 13 и iPhone 14 с обновлением iOS 17.2, которое вышло в начале декабря. Поддержка протокола Qi2 была доступна в устройствах серии iPhone 15 с момента их выпуска.

Стандарт Qi2 предполагает быструю зарядку беспроводным способом на мощности 15 ватт. Обычная быстрая зарядка поддерживает мощность не более 7,5 ватт. Технология Qi2 была сертифицирована организацией WPC (Wireless Power Consortium) в ноябре.

Ранее компания Apple назвала дату летней конференции WWDC 2024. Мероприятие, на котором должны показать iOS 18 и новые версии других операционных систем, состоится 10 июня.