Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:34, 29 марта 2024Наука и техника

Обновление улучшило старые iPhone

Macworld: с обновлением iOS 17.4 в iPhone 12 появилась поддержка быстрой зарядки

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Корпорация Apple добавила поддержку быстрой зарядки на ряд старых iPhone. Об этом сообщает издание Macworld.

В компании официально не объявляли об этом, но факт выхода улучшающего смартфоны обновления подтвердили читатели Macworld. По их словам, после обновления iPhone 12 до iOS 17.4 на устройствах появилась поддержка стандарта быстрой зарядки Qi2. Аппараты серии iPhone 12 были представлены осенью 2020 года.

Поддержка Qi2 впервые появилась в iPhone 13 и iPhone 14 с обновлением iOS 17.2, которое вышло в начале декабря. Поддержка протокола Qi2 была доступна в устройствах серии iPhone 15 с момента их выпуска.

Стандарт Qi2 предполагает быструю зарядку беспроводным способом на мощности 15 ватт. Обычная быстрая зарядка поддерживает мощность не более 7,5 ватт. Технология Qi2 была сертифицирована организацией WPC (Wireless Power Consortium) в ноябре.

Ранее компания Apple назвала дату летней конференции WWDC 2024. Мероприятие, на котором должны показать iOS 18 и новые версии других операционных систем, состоится 10 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше