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07:48, 29 марта 2024Силовые структуры

Расправившемуся с пятью людьми россиянину ужесточили приговор до пожизненного

Суд в Приморье приговорил мужчину к пожизненному сроку за убийство 5 человек
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Globallookpress.com

Суд в Приморском крае ужесточил приговор в отношении местного жителя, виновного в расправе над пятью людьми, до пожизненного срока. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточняется ведомство, приговор в отношении мужчины был вынесен в декабре 2023 года. Тогда суд признал его виновным в том, что он в разное время совершил четыре расправы, находясь в розыске по другому уголовному делу — за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности летальный исход. По совокупности преступлений жителю Лучегорска назначили 25,5 года лишения свободы, однако прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляцию.

Позже Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции изменила решение первого суда и назначила осужденному пожизненное лишение свободы. Он будет отбывать наказании в колонии особого режима.

Ранее Апелляционный военный суд в Московской области ужесточил приговор 47-летнему жителю Ачинска, оправдавшему теракт на Крымском мосту. Мужчине заменили штраф в размере 400 тысяч рублей на пять лет колонии строгого режима.

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      Олеся Мицкевич
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