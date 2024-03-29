Россиянам назвали средний размер пенсии после повышения

Средний размер социальной пенсии с 1 апреля достигнет в РФ 13,5 тысячи рублей

Средний размер социальной пенсии в России достигнет 13,5 тысячи рублей. Сумму назвали в Социальном фонде, уточнив, что предстоящая индексация пройдет автоматически.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Размер выплат по старости, инвалидности, а также по случаю потери кормильца увеличится с 1 апреля на 7,5 процента.

Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января. Повышение происходит согласно закону о федеральном бюджете, подписанному в конце ноября прошлого года президентом России.

Ранее российским предпринимателям рассказали о том, как гарантировать себе право на получение не только минимальных, но и страховых пенсий. Для этого предлагается заключить договор с Соцфондом, выплачивать взносы и накапливать пенсионные баллы.