Эксперт Дандыкин усомнился в словах Сырского о соотношении сил ВСУ и ВС РФ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал озвученную главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским информацию о шестикратном превосходстве Вооруженных сил (ВС) РФ в артиллерии. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин усомнился в словах главкома ВСУ.

Ранее Сырский оценил количественное соотношение российской артиллерии к украинской как шесть к одному. «Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации», — подчеркнул он.

«Я думаю, что это от лукавого. На самых разных участках у них есть возможность наносить удары, причем они снаряды не жалеют, особенно в том, что касается мирного населения. Они привыкли к тому периоду, когда у них всего было вдоволь, когда у нас не все получалось, у нас такие периоды тоже были временно», — сказал Дандыкин, подчеркнув, что артиллерийское преимущество имеет большое значение для исхода событий на фронте.

Сейчас, конечно, эти жалобы идут в связи с тем, что нужно оправдать не только то, что связано с лимитом снарядов, (…) но и свои неудачи, неумение командовать, нежелание офицеров находиться рядом со своими бойцами. Конечно, это и взывание помощи Запада, чтобы давали как можно больше всего и разного. Эти заявления идут с согласования [президента Украины Владимира] Зеленского, так как Сырский, в отличие от [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного, — полностью человек Зеленского Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

22 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы ВСУ с боеприпасами, призывая союзников к увеличению военной помощи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль связывал потерю Авдеевки именно с дефицитом снарядов в ВСУ.