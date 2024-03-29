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20:12, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали очень непростой ситуацию с энергоснабжением в стране

Премьер Украины Шмыгаль назвал очень непростой ситуацию с энергоснабжением

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ситуация с энергоснабжением на Украине очень непростая, есть проблемы в нескольких регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Главная цель [российской] атаки — снова наша энергетика. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. (...) Импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно», — написал он.

Шмыгаль уточнил, что последняя атака, которая была направлена против объектов генерации электроэнергии и системы ее распределения, сильно повредила оборудование. «Очень важно для всех нас сейчас снизить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов. Все службы работают по преодолению последствий. Энергетики работают 24/7», — отметил премьер.

Ранее 29 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе российских военных по Каневской и Днестровской ГЭС. До этого, 22 марта, в результате ночной атаки была выведена из строя крупнейшая в стране ГЭС — Днепровская, после чего произошла крупная утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

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