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19:17, 29 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о российских ударах еще по двум украинским ГЭС

Зеленский: ВС России нанесли удары по Каневской и Днестровской ГЭС

Фото: Leo Correa / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых ударах, нанесенных Вооруженными силами (ВС) России по объектам энергетики. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 29 марта были повреждены Каневская и Днестровская гидроэлектростанции (ГЭС). В ходе заседания Ставки при украинском президенте премьер-министр Денис Шмыгаль, а также руководители профильных ведомств сообщили об ущербе и организованных на объектах восстановительных работах.

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22 марта в результате ночной атаки была выведена из строя крупнейшая на Украине гидроэлектростанция — Днепровская ГЭС. Информацию о значительных разрушениях объекта в том числе подтвердили в офисе генпрокурора страны.

После этого гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота прокомментировал сроки восстановления ДнепроГЭС. Он рассказал, что для возвращения станции к состоянию проектного решения потребуются годы.

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      Екатерина Грищенко
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