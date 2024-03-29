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13:37, 29 марта 2024Спорт

В Кремле назвали ответственных за обеспечение безопасности россиян на ОИ-2024

Песков заявил, что обеспечивать безопасность россиян на ОИ-2024 должна Франция
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Julien Mattia / NurPhoto / Getty Images

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ответственных за обеспечение безопасности россиян на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, этим должна заниматься французская сторона. Он также отметил, что Россия никак не сможет вмешаться в процесс.

Кроме того, Песков вспомнил про зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи. «Обеспечение безопасности было очень ответственным, очень объемным участком работы. Но, как вы знаете, сочинская Олимпиада по признанию руководства МОК была одними из лучших зимних Олимпийских игр», — отметил представитель Кремля.

Ранее главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр. Уточнялось, что спецслужбы опасаются за безопасность участников мероприятия.

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      Алексей Гусев
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