В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе

Константинов призвал Макрона вспомнить о судьбе солдат Франции в Севастополе

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, погибших в Севастополе. Об этом Константинов рассказал в беседе с РИА Новости.

Константинов напомнил Макрону, что во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. «Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется», — сказал он.

Политик добавил, что за последние 170 лет Россия улучшила свои вооружения.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков дал саркастический совет Макрону. «Макрону стоит меньше смотреть французское ТВ. И не читать французских газет, конечно», — призвал президента Пушков.