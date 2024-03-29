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08:33, 29 марта 2024Россия

В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе

Константинов призвал Макрона вспомнить о судьбе солдат Франции в Севастополе
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, погибших в Севастополе. Об этом Константинов рассказал в беседе с РИА Новости.

Константинов напомнил Макрону, что во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. «Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется», — сказал он.

Политик добавил, что за последние 170 лет Россия улучшила свои вооружения.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков дал саркастический совет Макрону. «Макрону стоит меньше смотреть французское ТВ. И не читать французских газет, конечно», — призвал президента Пушков.

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      Марина Совина
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