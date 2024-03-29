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17:01, 29 марта 2024Бывший СССР

В МИД России назвали единственную гарантию суверенитета Армении

МИД РФ: единственной гарантией суверенитета Армении является российская база

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Единственной реальной гарантией суверенитета Армении является присутствие в республике 102-й военной российской базы, заявили ТАСС в МИД России.

Таким образом в дипведомстве прокомментировали доклад «Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», который был подготовлен под руководством бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

В МИД подчеркнули, что предложения в сфере безопасности противоречат здравому смыслу, так как присутствие российской военной базы гарантирует суверенитет Армении. «То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия. Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен», — заявили в министерстве.

В дипведомстве отметили, что Ереван может остаться у разбитого корыта, если поверит пустым обещаниям Европейского союза о доступе к общему европейскому рынку и решится на разрыв связей с Москвой.

Ранее самым желательным и правильным вариантом для Еревана назвал вступление в Евросоюз спикер парламента Армении Ален Симонян. При этом он отметил, что страна всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не пригласили в другую систему — ЕАЭС.

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      Варвара Кошечкина
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