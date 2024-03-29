В России назвали опасность жалоб Украины на дефицит солдат и оружия

Дандыкин: жалобы Украины на дефицит солдат и оружия — информационная кампания

Жалобы Украины и ее союзников на дефицит солдат и оружия могут быть информационной кампанией, которая призвана сподвигнуть Россию на необдуманные действия на фронте. Такую точку зрения высказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Обвала фронта мы не видим, снаряды у ВСУ остаются, беспилотников очень много. Если враг начинает жаловаться, то надо действовать особенно осторожно. Важно не просто получить преимущество по каким-то параметрам, а перехитрить, передумать противника, нанести удар там, где он не будет ожидать», — поделился опасениями эксперт.

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