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04:24, 30 марта 2024Россия

В России назвали опасность жалоб Украины на дефицит солдат и оружия

Дандыкин: жалобы Украины на дефицит солдат и оружия — информационная кампания

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жалобы Украины и ее союзников на дефицит солдат и оружия могут быть информационной кампанией, которая призвана сподвигнуть Россию на необдуманные действия на фронте. Такую точку зрения высказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Обвала фронта мы не видим, снаряды у ВСУ остаются, беспилотников очень много. Если враг начинает жаловаться, то надо действовать особенно осторожно. Важно не просто получить преимущество по каким-то параметрам, а перехитрить, передумать противника, нанести удар там, где он не будет ожидать», — поделился опасениями эксперт.

Накануне. 29 марта главком ВСУ Александр Сырский заявил о шестикратном превосходстве российских войск в артиллерии

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы ВСУ с боеприпасами, призывая союзников к увеличению военной помощи

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