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22:41, 29 марта 2024Мир

В США пообещали сообщать России о террористических угрозах

Посол США в РФ Трейси: Вашингтон продолжит сообщать Москве о возможных терактах
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

США продолжат предупреждать Россию о террористических угрозах, пообещала посол в РФ Линн Трейси. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.

«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать», — сообщила дипломат. По ее словам, информация об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», которую в начале марта передала американская сторона, была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия.

Посол подчеркнула, что США безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах. «Мы искренне надеемся, что российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни», — добавила она.

Ранее издание NYT, ссылаясь на чиновников из европейских и американских служб безопасности, сообщило, что США не стали делиться с Россией всей известной им информацией о готовящемся теракте в «Крокусе Сити Холле».

По его данным, за день до того, как посольство США в Москве опубликовало публичное предупреждение о возможных нападениях экстремистов в РФ, местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам частное предупреждение, содержащее одну дополнительную деталь — что к этому имеет отношение «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России).

Это утверждение опровергли в Белом доме. Там подчеркнули, что России была передана детальная и полная информация об угрозе теракта.

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      Марина Совина
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