Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

Зеленский уволил посла Украины в Молдавии Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с поста чрезвычайного посла и полномочного посла Украины в Молдавии. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», — говорится в тексте документа.

Во вторник, 26 марта, Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Данилов занимал должность секретаря СНБО с октября 2019 года. О новом назначении политика не сообщается.

В феврале президент Украины также уволил главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. После этого его назначили послом Украины в Великобритании.

