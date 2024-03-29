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14:41, 29 марта 2024Бывший СССР

Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

Зеленский уволил посла Украины в Молдавии Шевченко

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с поста чрезвычайного посла и полномочного посла Украины в Молдавии. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», — говорится в тексте документа.

Во вторник, 26 марта, Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Данилов занимал должность секретаря СНБО с октября 2019 года. О новом назначении политика не сообщается.

В феврале президент Украины также уволил главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. После этого его назначили послом Украины в Великобритании.

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      Александр Курбатов
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